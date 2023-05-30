Общая выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России достигла минимума за пять лет

Сокращение общей выручки крупнейших грузовых авиакомпаний России по итогам 2022 года составило 69,2%, в результате чего показатель упал до минимума за последние пять лет — 71,9 млрд рублей, приводит данные РБК.
Общий чистый убыток грузоперевозчиков достиг 2,1 млрд рублей. При этом годом ранее суммарная чистая прибыль авиакомпаний оценивалась в 59,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность участников отрасли по РСБУ. Это худший результат за последние три года.
Между тем суммарная чистая прибыль в сфере пассажирских авиаперевозок по итогам прошлого года составила рекордные 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше показателя 2021 года. Такого результата во многом удалось добиться благодаря государственным субсидиям более чем на 100 млрд рублей. В то же время грузовым авиакомпаниям пришлось довольствоваться суммой в десятки раз меньше — 2,9 млрд рублей.