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Общая выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России достигла минимума за пять лет

Экономика
Общая выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России достигла минимума за пять лет

Сокращение общей выручки крупнейших грузовых авиакомпаний России по итогам 2022 года составило 69,2%, в результате чего показатель упал до минимума за последние пять лет — 71,9 млрд рублей, приводит данные РБК.

Общий чистый убыток грузоперевозчиков достиг 2,1 млрд рублей. При этом годом ранее суммарная чистая прибыль авиакомпаний оценивалась в 59,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность участников отрасли по РСБУ. Это худший результат за последние три года.

Между тем суммарная чистая прибыль в сфере пассажирских авиаперевозок по итогам прошлого года составила рекордные 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше показателя 2021 года. Такого результата во многом удалось добиться благодаря государственным субсидиям более чем на 100 млрд рублей. В то же время грузовым авиакомпаниям пришлось довольствоваться суммой в десятки раз меньше — 2,9 млрд рублей.

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