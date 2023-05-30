Песков: атака БПЛА на Москву стала ответом Киева на поражение одного из центров принятия решений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка атаковать Москву с помощью беспилотников стала ответом Киева на эффективные удары ВС РФ по одному из центров принятия решений.
По его словам, во время инцидента президент Владимир Путин напрямую получал информацию от компетентных ведомств, а также губернаторов Москвы и Московской области Сергея Собинина и Андрея Воробьева.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Москву пытались атаковать с помощью восьми беспилотников самолетного типа. Все объекты были поражены расчетам РЭБ и ПВО, рассказали в ведомстве.