Алису Безродную освободили от должности замминистра юстиции России по указу Путина

Президент России Владимир Путин принял решение освободить Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции. Глава государства подписал соответствующий указ.
Российский минюст уточнил РИА Новости, что данное решение связано с переходом Безродной на новое место работы. По словам представителей ведомства, она довольно долго «возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений».
«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — указано в документе, который появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что Безродная занимала пост замминистра юстиции РФ чуть больше четырех лет. До этого она была сотрудником регионального главка Федеральной регистрационной службы, а также юридических фирм Санкт-Петербурга.