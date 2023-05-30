Шахназаров объяснил агрессию Левы «Би-2» недалекостью и финансовыми потерями

Журналист Михаил Шахназаров объяснил агрессию Левы (признан иноагентом в РФ) из группы «Би-2». Он считает, что музыкант злится на россиян из-за недалекости и финансовых потерь после отмены концертов в стране.
«Не ожидал столь агрессивного поведения от Левы, но люди, которые дружили с ним, сказали мне: человек он недалекий. Скорее всего, его выпады вызваны именно этим, а также потерей финансов», — заявил Шахназаров в YouTube-проекте «Полный абзац».
При этом журналист считает «толковым парнем» второго участника коллектива Шуру. Он уверен, что артист сможет добиться того, что группу будут узнавать за границей. По словам Шахназарова, Шура хороший менеджер и выбрал правильную позицию — молчание.
Рок-коллектив «Би-2» покинул Россию после начала спецоперации. Солист группы Лева нелестно отзывается о стране и соотечественниках и не скупится на оскорбительные выражения в социальных сетях.