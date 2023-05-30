Журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом РФ и Китая по США

Работа Москвы и Пекина над заменой доллара внутри БРИКС стала сокрушительным ударом по Западу. Такую точку зрения озвучил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Все больше государств на сегодняшний день говорят о планах уйти в расчетах от доллара — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. При этом западные СМИ оставили почти без внимания планы участников БРИКС.
Нацвалюта США утратила свою привлекательность в роли резервной валюты из-за проблем страны с госдолгом и торгового дефицита, отметил журналист.
Тем временем Россия адаптировалась к санкциям, почти целиком перенаправив поставки газа из Европы на рынки других стран. А отказ от российских энергоресурсов нанес урон лишь самому Западу, заключил Моррис.