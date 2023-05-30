Россиян предупредили об ответственности за распространение недостоверных данных об атаке БПЛА на Москву

Прокуратура Москвы предупредила об уголовной и административной ответственности за фейки об атаке беспилотников.
В ведомстве рассказали о выявленных в Сети публикациях, содержащих недостоверные сведения об обстоятельствах произошедшего в столице. В прокуратуре напомнили о необходимости руководствоваться только официальными источниками информации.
«При подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев», — следует из сообщения.
В атаке беспилотников на Москву было задействовать восемь БПЛА. Все они поражены. Жителей ряда домов временно эвакуировали. На место происшествия выехали представители оперативных служб.