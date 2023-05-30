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Россиян предупредили об ответственности за распространение недостоверных данных об атаке БПЛА на Москву

Общество
Россиян предупредили об ответственности за распространение недостоверных данных об атаке БПЛА на Москву

Прокуратура Москвы предупредила об уголовной и административной ответственности за фейки об атаке беспилотников.

В ведомстве рассказали о выявленных в Сети публикациях, содержащих недостоверные сведения об обстоятельствах произошедшего в столице. В прокуратуре напомнили о необходимости руководствоваться только официальными источниками информации.

«При подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев», — следует из сообщения.

В атаке беспилотников на Москву было задействовать восемь БПЛА. Все они поражены. Жителей ряда домов временно эвакуировали. На место происшествия выехали представители оперативных служб.

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