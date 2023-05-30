Алексей Рогозин: в атаке на Москву были задействованы ранее неизвестные БПЛА самолетного типа

Среди атаковавших Москву беспилотников были дроны ранее неизвестного типа, построенные по схеме «утка», заявил руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин.
«Российская столица сегодня утром была атакована, в том числе, ранее неизвестными беспилотниками самолетного типа, сделанными по аэродинамической схеме "утка"», — рассказал он РИА Новости.
Рогозин отметил, что у летательных аппаратов такого типа горизонтальное оперение расположено впереди крыла. Такую схему используют для увеличения грузоподъемности, пояснил эксперт.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 30 мая Киев предпринял попытку террористической атаки на Москву. Расчеты РЭБ и ПВО уничтожили восемь беспилотников, рассказали в ведомстве.