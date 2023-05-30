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Игра в оппозицию. КПРФ в истерике из-за будущих выборов

Региональная политика
Игра в оппозицию. КПРФ в истерике из-за будущих выборов

Коммунисты угрожают не участвовать в выборах губернатора Приморского края в сентябре – партия может снять своего кандидата из протестных соображений. В КПРФ возмущены тем, что их представителей якобы массово не включают в формируемые участковые избирательные комиссии (УИК).

Коммунисты считают, что приморские чиновники хотят исключить «нежелательных контролеров» за ходом подсчета голосов и обеспечить победу кандидату «от власти», действующему губернатору Олегу Кожемяко.

При этом в краевом избиркоме отмечают, что окончательное решение о составах УИК территориальные избирательные комиссии еще не принимали. То есть «дискриминацию» коммунистов невозможно пока подтвердить или опровергнуть.

Игра в оппозицию. КПРФ в истерике из-за будущих выборов

В ЦК КПРФ утверждают, что с такими проблемами политсила столкнулась еще в десяти регионах России, и называют происходящее «очень хитрой попыткой манипулирования». Согласно закону, половина избирательных комиссий формируется за счет политических партий.

«Власть уменьшает количество членов комиссий, доводя до восьми—десяти. Сейчас в Думе пять партий, дополнительно в заксобраниях есть еще какие-то непарламентские партии. И они говорят, что могут от партий включить в комиссию четыре-пять человек. Кто, как правило, неудобен властям? Представители КПРФ», – рассказал председатель ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В петербургском отделении КПРФ и вовсе сообщают о давлении и запугивании будущих членов избиркомов от партии – мол, сотрудникам бюджетных организаций (СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района» и «Центр социальной помощи семье и детям Невского района») «угрожают увольнением».

«Разве может обойтись российская система без административного ресурса и попыток запугивания несогласных? Как видим, нет», – заявил помощник депутата Заксобрания Петербурга от КПРФ Александр Рогожкин в Telegram.

Игра в «оппозицию»?

Несмотря на проблемы в Петербурге, пока бойкот губернаторским кампаниям готовы объявить только приморские коммунисты. Колесо истории делает очередной поворот: в 2018 году КПРФ тоже «бойкотировала» выборы, сняв со второго тура своего кандидата на пост руководителя Приморья Андрея Ищенко под предлогом того, что «результаты предыдущего тура были сфальсифицированы».

Игра в оппозицию. КПРФ в истерике из-за будущих выборов

Ожидаемо, тогда победил «единоросс» Олег Кожемяко, а коммунист Ищенко «завязал» с политикой и продолжил заниматься бизнесом – он являлся вполне себе «буржуазным» гендиректором строительной компании. В апреле 2023 года на Ищенко завели уголовное дело по подозрению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей – следствие предполагает, что он обвел вокруг пальца 187 пострадавших, так и не достроив дома в ЖК «Сафронов».

Кто сыграет роль снятого с гонки кандидата от коммунистов в этот раз – пока неизвестно. Но не исключено, что стратегия КПРФ заключается в намеренной хитрой сдаче выборов под победу претендентов от «ЕР» – при этом партия пытается сохранить лицо главной системной оппозиции в России. Коммунистический бойкот выборов за четыре месяца до их начала, вероятно, может напугать лишь сторонников КПРФ, но никак не «партию власти» и ее ставленника (в Приморье это снова действующий губернатор Кожемяко).

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия представит своего кандидата на выборах президента России в 2024 году. Подробнее – в нашей статье.

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