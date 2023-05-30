Игра в оппозицию. КПРФ в истерике из-за будущих выборов

Коммунисты угрожают не участвовать в выборах губернатора Приморского края в сентябре – партия может снять своего кандидата из протестных соображений. В КПРФ возмущены тем, что их представителей якобы массово не включают в формируемые участковые избирательные комиссии (УИК).
Коммунисты считают, что приморские чиновники хотят исключить «нежелательных контролеров» за ходом подсчета голосов и обеспечить победу кандидату «от власти», действующему губернатору Олегу Кожемяко.
При этом в краевом избиркоме отмечают, что окончательное решение о составах УИК территориальные избирательные комиссии еще не принимали. То есть «дискриминацию» коммунистов невозможно пока подтвердить или опровергнуть.
В ЦК КПРФ утверждают, что с такими проблемами политсила столкнулась еще в десяти регионах России, и называют происходящее «очень хитрой попыткой манипулирования». Согласно закону, половина избирательных комиссий формируется за счет политических партий.
«Власть уменьшает количество членов комиссий, доводя до восьми—десяти. Сейчас в Думе пять партий, дополнительно в заксобраниях есть еще какие-то непарламентские партии. И они говорят, что могут от партий включить в комиссию четыре-пять человек. Кто, как правило, неудобен властям? Представители КПРФ», – рассказал председатель ЦК КПРФ Юрий Афонин.
В петербургском отделении КПРФ и вовсе сообщают о давлении и запугивании будущих членов избиркомов от партии – мол, сотрудникам бюджетных организаций (СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района» и «Центр социальной помощи семье и детям Невского района») «угрожают увольнением».
«Разве может обойтись российская система без административного ресурса и попыток запугивания несогласных? Как видим, нет», – заявил помощник депутата Заксобрания Петербурга от КПРФ Александр Рогожкин в Telegram.
Игра в «оппозицию»?
Несмотря на проблемы в Петербурге, пока бойкот губернаторским кампаниям готовы объявить только приморские коммунисты. Колесо истории делает очередной поворот: в 2018 году КПРФ тоже «бойкотировала» выборы, сняв со второго тура своего кандидата на пост руководителя Приморья Андрея Ищенко под предлогом того, что «результаты предыдущего тура были сфальсифицированы».
Ожидаемо, тогда победил «единоросс» Олег Кожемяко, а коммунист Ищенко «завязал» с политикой и продолжил заниматься бизнесом – он являлся вполне себе «буржуазным» гендиректором строительной компании. В апреле 2023 года на Ищенко завели уголовное дело по подозрению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей – следствие предполагает, что он обвел вокруг пальца 187 пострадавших, так и не достроив дома в ЖК «Сафронов».
Кто сыграет роль снятого с гонки кандидата от коммунистов в этот раз – пока неизвестно. Но не исключено, что стратегия КПРФ заключается в намеренной хитрой сдаче выборов под победу претендентов от «ЕР» – при этом партия пытается сохранить лицо главной системной оппозиции в России. Коммунистический бойкот выборов за четыре месяца до их начала, вероятно, может напугать лишь сторонников КПРФ, но никак не «партию власти» и ее ставленника (в Приморье это снова действующий губернатор Кожемяко).
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия представит своего кандидата на выборах президента России в 2024 году. Подробнее – в нашей статье.