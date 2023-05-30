Игра в оппозицию. КПРФ в истерике из-за будущих выборов

Кто сыграет роль снятого с гонки кандидата от коммунистов в этот раз – пока неизвестно. Но не исключено, что стратегия КПРФ заключается в намеренной хитрой сдаче выборов под победу претендентов от «ЕР» – при этом партия пытается сохранить лицо главной системной оппозиции в России. Коммунистический бойкот выборов за четыре месяца до их начала, вероятно, может напугать лишь сторонников КПРФ, но никак не «партию власти» и ее ставленника (в Приморье это снова действующий губернатор Кожемяко).