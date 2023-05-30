Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался жать руку иранцу на ЧМ по жиму лежа

Скандал с участием Ивана Чупринко произошел на чемпионате мира по жиму Лежа в ЮАР. Украинский пауэрлифтер, который стал обладателем золотой медали, отказался жать руку Амиру Резе Месфорушу во время церемонии награждения. Чупринко дважды проигнорировал 42-летнего иранца, поздравив серебряного призера ЧМ-2023. Обладатель бронзовой награды с улыбкой отреагировал на отказ от рукопожатия.