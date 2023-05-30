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Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался жать руку иранцу на ЧМ по жиму лежа

Спорт
Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался жать руку иранцу на ЧМ по жиму лежа

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказал в рукопожатии иранскому спортсмену на чемпионате мира по жиму лежа, который завершился в ЮАР.

Скандал с участием Ивана Чупринко произошел на чемпионате мира по жиму Лежа в ЮАР. Украинский пауэрлифтер, который стал обладателем золотой медали, отказался жать руку Амиру Резе Месфорушу во время церемонии награждения. Чупринко дважды проигнорировал 42-летнего иранца, поздравив серебряного призера ЧМ-2023. Обладатель бронзовой награды с улыбкой отреагировал на отказ от рукопожатия.

В Иране уже осудили поведение Чупринко. Поступок украинского пауэрлифтера назвали нарочитым неуважением и высокомерием.

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