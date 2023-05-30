С Новым Годом!

«Наконец-то»: заявление Борреля о России приятно удивило пользователей Twitter

Политика
«Наконец-то»: заявление Борреля о России приятно удивило пользователей Twitter

Пользователи Twitter выступили в поддержку главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его заявления о России. Они оставили соответствующие комментарии в соцсети.

Во время недавнего выступления евродипломат дал понять, что у российского государства есть «четкое желание» одержать верх в украинском конфликте, передает «360». Юзеры в свою очередь приятно удивились «просветлению» Борреля.

«Все правильно сказал. Дедушку иногда посещают умные мысли», — сыронизировал один из них.
«Наконец-то из его уст прозвучала хоть какая-то правда», — согласился второй.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что окружающая действительность постепенно «погружается в голову» Европы. Одновременно с этим они раскритиковали игнорирование условий РФ и попросили коллективный Запад начать «говорить о мире».

#twitter #россия #ЕС #боррель