«Наконец-то»: заявление Борреля о России приятно удивило пользователей Twitter

Пользователи Twitter выступили в поддержку главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его заявления о России. Они оставили соответствующие комментарии в соцсети.
Во время недавнего выступления евродипломат дал понять, что у российского государства есть «четкое желание» одержать верх в украинском конфликте, передает «360». Юзеры в свою очередь приятно удивились «просветлению» Борреля.
«Все правильно сказал. Дедушку иногда посещают умные мысли», — сыронизировал один из них.
«Наконец-то из его уст прозвучала хоть какая-то правда», — согласился второй.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что окружающая действительность постепенно «погружается в голову» Европы. Одновременно с этим они раскритиковали игнорирование условий РФ и попросили коллективный Запад начать «говорить о мире».