Пушков указал на сокрытие американскими пропагандистами «неприятной детали» в экономике США

Рост экономических показателей США за последние 20 лет удивительным образом совпадает с повышение госдолга страны. Однако пропагандисты американской экономики предпочитают скрывать эту «неприятную деталь» за кадром, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, увеличение лимита приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-х. Сейчас этот процесс проходит в геометрической прогрессии, констатировал политик.
Как пояснил Пушков, такая ситуация свидетельствует, что рост экономики США во основном обеспечивается гигантским внешним финансированием, которое уже превысило годовой ВВП страны почти на 7 трлн долларов. Однако об этом в США умалчивают, отметил он.
Между тем президенту США Джо Байдену удалось достичь со спикером палаты представителей Кевином Маккарти бюджетного соглашения по очередному повышению госдолга, которое позволит стране избежать дефолта.