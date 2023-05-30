Пушков указал на сокрытие американскими пропагандистами «неприятной детали» в экономике США

Как пояснил Пушков, такая ситуация свидетельствует, что рост экономики США во основном обеспечивается гигантским внешним финансированием, которое уже превысило годовой ВВП страны почти на 7 трлн долларов. Однако об этом в США умалчивают, отметил он.