Памятник Александру Пушкину демонтировали в Риге

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в Риге и перенесли на хранение на склад, сообщили в городской думе.
Рижское агентство памятников 30 мая перенесло монумент на хранение для последующей передачи музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры, говорится в сообщении на сайте думы.
Представители рижского самоуправления утверждают, что установка скульптуры в парке якобы не соответствовала нормативным актам, передает телеканал «360». Стоит напомнить, что за последнее время монумент в парке Кронвальда трижды оскверняли.