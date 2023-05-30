«Как гражданин я глубоко возмущен»: Пригожин раскритиковал Минобороны РФ после атаки украинских БПЛА на Москву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву.
Журналисты LIFE обратились к Пригожину с просьбой поделиться мнением о событиях в российской столице. По словам главы «оркестра», разработкой программ по защите от БПЛА следовало заниматься много лет назад, так как сейчас Россия отстает от противников.
«Что сейчас мы отстаем на годы от наших противников, на годы, а может, на десятилетия. Но для того чтобы их догнать, мы не делаем ровным счетом вообще ничего — это я хочу подчеркнуть. Это я как специалист более-менее в этой области, как потребитель этих проблем», — заявил Пригожин в комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Глава ЧВК «Вагнер» обратился к Министерству обороны РФ, напомнив, что сотрудников ведомства посадили в кабинеты, чтобы защищать свою страну. Пригожин заявил, что «как гражданин он глубоко возмущен» тем, что представили МО РФ просиживают штаны.
«А ведь я об этом уже много раз предупреждал, но слушать никто не хочет. Потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно», — ответил предприниматель на запрос СМИ.
Журналисты также поинтересовались, есть ли у бизнесмена сведения, что Великобритания вербует наемников из Северной Африки и Ближнего Востока для контрнаступления ВСУ.
«По поводу наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки ничего не могу вам сказать. Уже отвечал на этот вопрос. Я не в курсе, да и, собственно говоря, наемники там никакие, поэтому не знаю, в чем идея», — резюмировал Пригожин.
Минобороны РФ ранее сообщило, что утром 30 мая Украина предприняла попытку атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Противник задействовал восемь БПЛА.
В начале мая Киев попытался атаковать Кремль с помощью беспилотника. Евгений Пригожин призвал наказать ответственного за защиту от БПЛА. Нужно приложить усилия, чтобы Россия стала ведущей державой в области развития технологий беспилотной авиации, заявил он.