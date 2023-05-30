«Скрывают неудобную правду»: Матвийчук об «охоте» на снимающих работу ПВО киевлян

Накануне в Telegram-канале «Реальный Киев» появилась информация о том, что киевская полиция задержала 33 местных жителя за съемку работы ПВО, после чего их якобы передали в «надежные руки» СБУ. При этом никакой официальной информации о произошедшем со стороны властей пока не поступало.