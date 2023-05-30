«Скрывают неудобную правду»: Матвийчук об «охоте» на снимающих работу ПВО киевлян

На Украине начали задерживать граждан за съемку работы систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы скрыть «неудобную правду». Об этом в комментарии изданию «ПолитРоссия» заявил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Накануне в Telegram-канале «Реальный Киев» появилась информация о том, что киевская полиция задержала 33 местных жителя за съемку работы ПВО, после чего их якобы передали в «надежные руки» СБУ. При этом никакой официальной информации о произошедшем со стороны властей пока не поступало.
Комментируя аресты в Киеве, Матвийчук связал действия украинских силовиков с тем, что при срабатывании систем ПВО ракеты ВСУ довольно часто промахиваются мимо цели и вместо этого разрушают жилые дома.
Если подобные инциденты будут запечатлены очевидцами на фото и видео, то в будущем руководство республики и его западные кураторы могут столкнуться с большими проблемами.
«Эффективность комплексов ПВО, которые поставили страны НАТО Украине, низка и явно не отвечает заявленным характеристикам. Теперь, когда вскрылась правда о разрекламированном западном вооружении, киевский режим и его натовские кураторы пытаются сделать все, чтобы скрыть неудобную правду», — убежден военный эксперт.
Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь с 27 на 28 мая в украинской столице произошла самая массированная атака БПЛА за все время спецоперации ВС РФ. Подробнее читайте в статье «ПС».