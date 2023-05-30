Шесть провальных миссий: как миротворцы ООН показывают себя в Африке

Так, Миссии по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) уже больше 32 лет. Она была учреждена 29 апреля 1991 с целью прекращения огня между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО, чтобы прекратить конфликт за спорные территории. Присланные ООН люди должны были помочь в организации плебисцита, где жители бы смогли выбрать между независимостью от королевства и интеграцией в него.