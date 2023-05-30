По меньшей мере шесть из 12 миротворческих миссий ООН, проводимых на данный момент, затрагивают Африку. Однако несмотря на продолжительный характер соответствующих мероприятий, основные заявленные международной организацией цели так и не были достигнуты. Кроме того, в ряде регионов ситуация стала еще хуже, о чем заявляют местные жители.
Так, Миссии по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) уже больше 32 лет. Она была учреждена 29 апреля 1991 с целью прекращения огня между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО, чтобы прекратить конфликт за спорные территории. Присланные ООН люди должны были помочь в организации плебисцита, где жители бы смогли выбрать между независимостью от королевства и интеграцией в него.
За столь продолжительный срок задачи миссии так и не были выполнены. Кроме того, вместо помощи в разрешении конфликта, ее сотрудники отличились случаями сексуального насилия в отношении местных жителей и вандализма.
Другая миссия — Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) — была организована в соответствии с резолюцией от 27 июня 2011 года.
В данном случае речь вновь идет о стабилизации обстановки на спорных территориях, которые нужно было демилитаризировать по решению суданского правительства и Народно-освободительного движения Судана (НОДС). Тем не менее за 12 лет ситуация в Абьее так и не стала спокойнее — стычки между вооруженными группировками там продолжаются,
Чуть позже (8 июля 2011 года) была учреждена Миссия Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан (МООНЮС). Она была призвана помочь в создании условий, необходимых для развития самого молодого государства мира. Впоследствии, после серии обострений на территории страны, задачи сотрудников ООН скорректировали: им было предписано защищать мирных жителей, оказывать гуманитарную поддержку и помогать в урегулировании конфликтов.
За более чем десятилетие в Южном Судане появилось по меньшей мере семь новых горячих точек. Число вынужденно перемещенных лиц возросло, статистика преступлений (в том числе и с участием миротворцев), также оставляет желать лучшего. Кроме того, дополняет список скандалов история с поставками оружия на Украину представителями МООНЮС.
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) появилась на территории африканской республики в 2013 году.
Защита гражданских, помощь в восстановлении центральной власти, предотвращение конфликтов между общинами — эти и другие задачи гуманитарного характера, как и в иных случаях, не были выполнены. Напротив, малийцы обвиняют работников международной организации в помощи боевикам и преступном бездействии. На этом фоне местные жители требуют прекращения действия мандата миссии, а государственное руководство ограничивает передвижения иностранцев.
МИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) — работает больше девяти лет.
Несмотря на заявленные при ее учреждении благородные цели, задачи по разоружению боевиков, выдворению иностранных радикалов, репатриации мирных жителей и содействию национальному диалогу выполнены не были. Кроме того, именно при МИНУСКА✱ террористические элементы чуть было не совершили государственный переворот. Появлялись сообщения о том, что «голубые каски» помогают бандформированиям оружием и боеприпасами.
Дополняют картину сообщения о том, что сотрудники ООН вновь оказались причастны к сексуальным преступлениям и контрабанде.
Тем временем действующая с 2010 года Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) тоже не смогла добиться каких-то результатов, кроме повышения уровня преступности. Нападения на женщин и несовершеннолетних девочек, помощь радикалам, убийства, незаконная транспортировка оружия — ко всему этому приложили руки «спасители» африканской страны.
При этом на содержание всех этих иностранных миссий ООН ежегодно уходят колоссальные средства. Недовольство мирных жителей растет все более, ведь их проблемы не решаются, а нередко все становится даже хуже.
Тем не менее стабилизировать обстановку можно, что показал опыт ряда государств Черного континента. Например, некоторые страны воспользовались помощью российских инструкторов, которых нередко связывают с ЧВК «Вагнер». Эти люди оправдывают ожидания и выполняют поставленные им задачи, помогая местным армиям получить навыки, необходимые для защиты родных рубежей.
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