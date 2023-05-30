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МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не отменяет ордеры международных судов

Политика
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не отменяет ордеры международных судов

Иммунитет для саммита БРИКС на распространяется на ордеры международных судов. Об этом сообщили в МИД ЮАР.

В ведомстве отметили, что предоставление иммунитета является стандартной процедурой. Ее делают для всех международных конференций и саммитов.

«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции», – отметили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что предоставление иммунитета не отменяет никакого ордера.

Ранее замглавы МИД России Сергея Рябков высказался о переходе на расчеты в национальных валютах в рамках БРИКС. По его словам, все страны организации ускорили процесс. Это связано с тем, что США используют доллар в качестве оружия.

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