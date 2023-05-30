МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не отменяет ордеры международных судов

Иммунитет для саммита БРИКС на распространяется на ордеры международных судов. Об этом сообщили в МИД ЮАР.
В ведомстве отметили, что предоставление иммунитета является стандартной процедурой. Ее делают для всех международных конференций и саммитов.
«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции», – отметили в ведомстве.
Дипломаты добавили, что предоставление иммунитета не отменяет никакого ордера.
Ранее замглавы МИД России Сергея Рябков высказался о переходе на расчеты в национальных валютах в рамках БРИКС. По его словам, все страны организации ускорили процесс. Это связано с тем, что США используют доллар в качестве оружия.