Воук-политика президента США Джо Байдена не приведет страну к победе в следующем противостоянии. В этом уверен обозреватель The Washington Times Дон Федер.
По мнению колумниста, официальный Вашингтон потерпит поражение даже в борьбе с Вадуцом. Он сослался на нехватку финансирования и одержимость местных властей расовыми вопросами, что в свою очередь не играет на руку американской армии.
«Но как бы ни развивалась следующая война, президент Байден лишит нас возможности одержать в ней победу. Из-за воук-политики президента мы проиграем...» — констатировал Федер.
Ранее глава США негативно воспринял размещение нестратегического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. Подробнее о ситуации в целом и реакции Байдена в частности рассказали корреспонденты телеканала «360».