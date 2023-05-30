Расстрел сербов в Косово: Белград на пороге вооруженного столкновения с НАТО

При этом частично признанная республика имеет поддержку ЕС и США. Однако Белград до сих пор не может согласиться на такой шаг, поскольку права, гарантии безопасности и политическое представительство сербам в таком случае не гарантированы, объяснила научный сотрудник ИМЭМО РАН.