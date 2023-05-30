Расстрел сербов в Косово: Белград на пороге вооруженного столкновения с НАТО

В результате столкновений сербов с полицейскими и миротворцами НАТО (KFOR) в частично признанном Косове пострадали не менее сотни человек. На фоне очередного обострения президент Сербии Александр Вучич встретился с послами стран Запада — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии — и председателем постоянной делегации Евросоюза в республике. Об этом сообщает агентство Tanjug.
«Односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что нас отдаляет от мира и стабильности в регионе. Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии», — написал Вучич с соцсетях по итогам встречи.
Что произошло
Обострение конфликта произошло в минувшую пятницу, 26 мая, когда сербы вышли на акции протеста к муниципалитетам Лепосавича, Зубин-Потока, Звечана на севере Косово и Косовска-Митровицы в Метохии (контролируется Косово).
Люди блокировали правительственные здания и не давали пройти чиновникам и спецназовцам внутрь из-за прошедших ранее выборов — местные администрации возглавили косовские албанцы. Подавляющее большинство сербов прежде проигнорировали голосование.
Так, в Звечане косовский спецназовец открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, которые участвовали в мирной акции. По словам Вучича, люди пели сербские песни, танцевали и даже угощали представителей НАТО шоколадом и кофе.
Точное количество пострадавших неизвестно. По информации президента, за медицинской помощью обратились 52 серба, трое из них тяжело ранены. Среди военнослужащих KFOR пострадал как минимум 41 боец. В основном это венгры и итальянцы, передает агентство ANSA.
Обстановка на 30 мая
Как сообщает портал Kosovo online, сербские жители Косово утром 30 мая вновь собрались у зданий муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и спецназовцев. В частности, в Лепосавиче люди требуют освободить «нелегально узурпированные рабочие места».
«Их около сотни, люди продолжают прибывать. Бойцы польского контингента KFOR поставили ограждение в 50 метрах от здания муниципалитета и сформировали кордон. Они, как и в понедельник, экипированы щитами и средствами для разгона демонстраций, спецназ косовской полиции на бронеавтомобилях находится за кордоном KFOR», — передает портал обстановку в Звечане.
Прогресс есть
Тем не менее в конфликте «наметился прогресс», считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. По словам собеседницы «Политики Сегодня», появилась информация о снятии флагов Косово с административных зданий в регионе — это было одно из требований сербских граждан.
«Если еще будет выведено косовское спецподразделение ROSU из края, то, в принципе, ситуация немного стабилизируется», — подчеркнула эксперт.
Соколова констатировала, что сложившаяся ситуация является попыткой Запада «надавить» на Сербию. В последние годы идет усиленное оформление независимости и государственности Косова, что в свою очередь подразумевает участие косовских сербов во всех институциях самопровозглашенного региона.
При этом частично признанная республика имеет поддержку ЕС и США. Однако Белград до сих пор не может согласиться на такой шаг, поскольку права, гарантии безопасности и политическое представительство сербам в таком случае не гарантированы, объяснила научный сотрудник ИМЭМО РАН.
«Основное требование Белграда — это создание союза сербских муниципалитетов, который будет иметь широкое политическое представительство и сохранит связи косовских сербов с Белградом. Вот об этом сейчас идет речь. Но самой большой вопрос — проблема статуса края — конечно, быстрых решений не имеет», — сказала эксперт.
В контексте последних столкновений миротворческий контингент НАТО, очевидно, встает на конфликтующую сторону, и других факторов стабильности пока нет, заметила эксперт. Впрочем, вероятнее всего, решение будет найдено, и KFOR вернется к первоначальным задачам.
Вооруженный конфликт?
В ходе экстренного обращения к нации 29 мая Вучич заявил, что сербские вооруженные силы заняли позиции у административной границы с самопровозглашенной республикой. Президент подчеркнул, что сделает все для сохранения мира в Косово и не допустит убийства своих людей.
«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить мир. Последний раз повторяю и прошу международное сообщество образумить [премьер-министра Косово — прим. ред.] Альбина Курти», — сказал сербский лидер.
Президент обвинил во всем происходящем косовского премьера, указав, что тот «умывает руки» и говорит о своей непричастности. По словам Вучича, цель Приштины — большой конфликт Сербии и НАТО, пишет RTS.
Срочное выдвижение армии к границе с Косово было объявлено после столкновений в четырех муниципалитетах в пятницу, 26 мая. Силовики применяли против сербских граждан слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Беспорядки продолжались на протяжении нескольких дней, министр обороны Сербии Милош Вучевич выразил опасения, что ситуация может перерасти в вооруженный конфликт.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обострение между Сербией и Косово тревожным. Дипломат допустил «большой взрыв» в центре Европы. В том же самом месте, где в 1999 году НАТО «осуществила агрессию» против уже несуществующей Югославии.
МИД Турции призвал все стороны воздерживаться от насилия и действий, направленных на эскалацию. Пекин в свою очередь поддержал усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности. На фоне обострения ситуации в регионе Александр Вучич также запланировал встречи с послами России и Китая.