«Один африканский диктатор посчитал, что он должен мне денег»: Пригожин рассказал, откуда у него взялись средства на храм под Ярославлем

Журналисты также поинтересовались у бизнесмена, планирует ли он приехать в Годеново в праздник Обретенья Креста. Пригожин дал понять, что не будет посещать религиозные праздники. Он назвал себя «невоцерковленным человеком», который уважительно относится к религии.