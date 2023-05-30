«Один африканский диктатор посчитал, что он должен мне денег»: Пригожин рассказал, откуда у него взялись средства на храм под Ярославлем

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о своей причастности к строительству храма Софии Константинопольской в селе Годеново Ярославской области и объяснил, откуда он взял на это средства.
Предприниматель признался редакции 76.RU, что потратил на возведение собора десять миллионов долларов разовым платежом. Пригожин объяснил, что в получении необходимой суммы ему помог некий диктатор из Африки.
«Один африканский диктатор посчитал, что он должен мне денег, хотя такой договоренности не было. И мне было трудно отказаться от этих денег. Пока я отказывался, мы с ним договорились, что я их забираю, но трачу на какие-нибудь религиозные объекты на территории РФ, на благие цели. Эти деньги, собственно говоря, я и перевел данному храму. И о том, что я перевел, мы договаривались не сообщать», — подчеркнул Пригожин, заявление которого привела пресс-служба компании «Конкорд».
Журналисты также поинтересовались у бизнесмена, планирует ли он приехать в Годеново в праздник Обретенья Креста. Пригожин дал понять, что не будет посещать религиозные праздники. Он назвал себя «невоцерковленным человеком», который уважительно относится к религии.
Ранее предприниматель отметил, что ЧВК «Вагнер» не может стать генеральным спонсором женской баскетбольной команды «Платов». Он сообщил об отсутствии у «оркестра» программ спонсорства спортивных команд.