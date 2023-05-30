Украина проиграла бы России, если бы не поддержка США. Жители страны понимают это, заявила автор Atlantic Кори Шейк.
Американская журналистка рассказала о страшной тайне украинцев после визита в Киев. Шейк поговорила с местными жителями и чиновниками. По словам авторы издания, украинцы осознают свою зависимость от Соединенных Штатов.
«Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которые удерживают ее экономику от коллапса, вооружают ее солдат и предоставляют необходимые разведывательные данные», — процитировали Шейк на телеканале «360».
Американские власти активно поддерживают Украину, выделяя деньги и оружие. При этом власти России не раз призывали Вашингтон и Брюссель отказаться от такой помощи.