Запуск китайского корабля «Шэньчжоу-16» установил новый рекорд по числу людей на орбите Земли

Установлен новый рекорд по количеству людей на орбите. Он зафиксирован после запуска Китаем корабля «Шэньчжоу-16».
На его борту находились три китайских космонавта Чжу Янчжу, Цзин Хайпэн и Гуй Хайчао. На орбитальной станции «Тяньгун», куда летел корабль, работают еще три человека. Среди них Дэн Цинмин, Чжан Лу и Фэй Цзюньлун. При этом на МКС находятся еще 11 человек, включая экипажи «Союза МС-23» из трех человек, Crew Dragon из четырех и Axiom Space из четырех.
Предыдущий рекорд был установлен осенью позапрошлого года, отмечает телеканал «360». Так, 16 сентября 2021-го на орбите одновременно находились 14 человек. Среди них семеро работали на МКС. Также в этот момент на орбите находились другие китайские космонавты.