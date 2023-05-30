Запуск китайского корабля «Шэньчжоу-16» установил новый рекорд по числу людей на орбите Земли

На его борту находились три китайских космонавта Чжу Янчжу, Цзин Хайпэн и Гуй Хайчао. На орбитальной станции «Тяньгун», куда летел корабль, работают еще три человека. Среди них Дэн Цинмин, Чжан Лу и Фэй Цзюньлун. При этом на МКС находятся еще 11 человек, включая экипажи «Союза МС-23» из трех человек, Crew Dragon из четырех и Axiom Space из четырех.