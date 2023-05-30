Минфин попросили упростить онлайн-продажу ювелирных изделий в России

В частности, в письме гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова в Минфин предлагается исключить обязательную регистрацию в государственной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК) в отношении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Сейчас, согласно законодательству, они, как и офлайн-магазины, должны быть подключены к ГИИС ДМДК.