Минфин попросили упростить онлайн-продажу ювелирных изделий в России

Российские ювелиры в условиях сокращения продаж ищут новые возможности восстановить рынок. В этой связи участники отрасли обратилась к Минфину с просьбой ослабить требования к онлайн-торговле ювелирными изделиями, пишет «Коммерсантъ».
В частности, в письме гендиректора Ассоциации ювелиров Вадима Серова в Минфин предлагается исключить обязательную регистрацию в государственной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК) в отношении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Сейчас, согласно законодательству, они, как и офлайн-магазины, должны быть подключены к ГИИС ДМДК.
По мнению представителей отрасли, упрощение правил реализации через ПВЗ будет стимулировать развитие дистанционных продаж драгоценностей. Доля онлайн-торговли в этом сегменте уже достигла 19%, однако еще остаются сложности взаимодействия с интернет-площадками, уточняется в письме.