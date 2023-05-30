Китай встал на сторону Сербии в ситуации с Косово

Сербия пытается защитить свой суверенитет в ситуации с Косово. Об этом заявили в МИД Китая.
Представитель внешнеполитического ведомства в КНР Мао Нин прокомментировала обострение ситуации в Косово. Согласно ее выступлению, Пекин встал на сторону Сербии в этом вопросе. Более того, китайские власти призывают НАТО проявить уважение к территориальной целостности страны.
«Китай уделяет пристальное внимание соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — озвучила Мао Нин.
Ранее стало известно, что косовские сербы потребовали от своих властей отвести местную полицию и отозвать мэров. Контингент НАТО также вмешался в ситуацию для разгона демонстрации.