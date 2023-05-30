Китай встал на сторону Сербии в ситуации с Косово

Представитель внешнеполитического ведомства в КНР Мао Нин прокомментировала обострение ситуации в Косово. Согласно ее выступлению, Пекин встал на сторону Сербии в этом вопросе. Более того, китайские власти призывают НАТО проявить уважение к территориальной целостности страны.