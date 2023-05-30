The Wall Street Journal: Китай отказался от предложения США о встрече глав минобороны

Китай не принял предложение США организовать встречу на уровне министров обороны. Об этом стало известно The Wall Street Journal.
Ожидалось, что главы китайского и американского минобороны Ли Шанфу и Ллойд Остин встретятся на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог». Мероприятие пройдет в период со 2 по 4 июня 2023 года в Сингапуре.
«Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе», — отметили журналисты.
Ранее МИД КНР объяснил свою позицию по сложившейся ситуации. Представители ведомства призвали официальный Вашингтон создать подходящие для соответствующих контактов атмосферу и условия.