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The Wall Street Journal: Китай отказался от предложения США о встрече глав минобороны

Политика
The Wall Street Journal: Китай отказался от предложения США о встрече глав минобороны

Китай не принял предложение США организовать встречу на уровне министров обороны. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

Ожидалось, что главы китайского и американского минобороны Ли Шанфу и Ллойд Остин встретятся на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог». Мероприятие пройдет в период со 2 по 4 июня 2023 года в Сингапуре.

«Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе», — отметили журналисты.

Ранее МИД КНР объяснил свою позицию по сложившейся ситуации. Представители ведомства призвали официальный Вашингтон создать подходящие для соответствующих контактов атмосферу и условия.

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