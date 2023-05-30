РИА Новости представило список телеведущих, пропавших с экранов после начала СВО

Журналисты РИА Новости опубликовали список российских телеведущих, которые пропали с экранов после начала СВО. Среди них Иван Ургант, Александр Гуревич, Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ), Александр Гудков и Дмитрий Нагиев.
Шоу Урганта на Первом канале перестало выходить сразу после начала спецоперации. Шоумен уезжал в Израиль, но вернулся в страну. После затишья телеведущий появился на премьере фильма «Вызов» и пообещал вернуться на экраны.
Ведущий шоу «Сток одному» Александр Гуревич заявил, что «сейчас не время веселиться» и тоже пропал с телевидения. Сейчас проект ведет Александр Акопов. Галкин вовсе покинул страну и обосновался с семьей в Израиле.
Дата рождения Гудкова совпала с началом спецоперации, поэтому он заявил, что жалеет о появлении на свет. Поклонники окончательно разочаровались в артисте после его антироссийского выступления в Стамбуле. Нагиев воздерживается от политических заявлений, при этом отказывается от выступления на мероприятиях, сообщает РИА Новости.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами