РИА Новости представило список телеведущих, пропавших с экранов после начала СВО

Дата рождения Гудкова совпала с началом спецоперации, поэтому он заявил, что жалеет о появлении на свет. Поклонники окончательно разочаровались в артисте после его антироссийского выступления в Стамбуле. Нагиев воздерживается от политических заявлений, при этом отказывается от выступления на мероприятиях, сообщает РИА Новости.