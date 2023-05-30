Пользователи Сети заговорили об отставке Зеленского после его оскорблений в адрес России

Киевский режим истощает западные ресурсы. Такое заявление сделали пользователи Twitter.
Юзеры прокомментировали оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в адрес России. После его слов пользователи Сети заговорили об отставке главы государства. Как утверждают на просторах интернета, Европа и США должны прекратить поддерживать Украину.
«Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем», — говорится в комментариях.
Ранее Зеленский назвал Россию «государством-терроризмом». По словам главы киевского режима, Украина «лучше всех борется со злом».