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Пользователи Сети заговорили об отставке Зеленского после его оскорблений в адрес России

Политика
Пользователи Сети заговорили об отставке Зеленского после его оскорблений в адрес России

Киевский режим истощает западные ресурсы. Такое заявление сделали пользователи Twitter.

Юзеры прокомментировали оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в адрес России. После его слов пользователи Сети заговорили об отставке главы государства. Как утверждают на просторах интернета, Европа и США должны прекратить поддерживать Украину.

«Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем», — говорится в комментариях.

Ранее Зеленский назвал Россию «государством-терроризмом». По словам главы киевского режима, Украина «лучше всех борется со злом».

#зеленский #россия #Украина