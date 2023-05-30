Атака украинских беспилотников на Москву. Главное

Как утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, всего в налете участвовало около 25 БПЛА — большую часть из них сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье, некоторые зацепились за деревья и провода, поскольку летели на небольшой высоте. Однако в Mash указали, что распространяемая информация о нескольких десятках дронов не соответствует действительности — количество отработанных зарядов ПВО не говорит о числе сбитых целей.