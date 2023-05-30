Атака украинских беспилотников на Москву. Главное

Утром 30 мая в Москве произошел налет беспилотников, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По данным Минобороны РФ, всего в атаке, за которой стоит «киевский режим», было задействовано восемь БПЛА: три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
В результате ЧП в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По словам Собянина, в настоящее время все экстренные службы города выехали на места происшествий и выясняют обстоятельства случившегося. В Следственном комитете РФ расследуют факты падения дронов на жилые дома и устанавливают личности причастных к преступлению.
Что произошло
Как сообщали ТАСС и РИА Новости, дронами атакованы как минимум два жилых дома, расположенные на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Источник ТАСС указывал, что следов пожара не обнаружено, в некоторых квартирах были выбиты стекла. В издании «112» уточнили, что БПЛА залетел в квартиру на Ленинском проспекте на 14-м этаже — он был оснащен тремя взрывными устройствами.
Кроме того, нарушение остекления зафиксировали в одном из домов в Новой Москве, недалеко от аэропорта Внуково. Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по городу, признаков пожара также обнаружено не было. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал местных жителей сохранять спокойствие.
«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал он.
Сколько было беспилотников
Как утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, всего в налете участвовало около 25 БПЛА — большую часть из них сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье, некоторые зацепились за деревья и провода, поскольку летели на небольшой высоте. Однако в Mash указали, что распространяемая информация о нескольких десятках дронов не соответствует действительности — количество отработанных зарядов ПВО не говорит о числе сбитых целей.
«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — сообщили позднее в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
По словам главы Центра развития транспортных технологий Алексея Рогозина, во время налета на Москву использовались беспилотники ранее неизвестного типа, выполненные по схеме «утка»: горизонтальное оперение аппарата расположено впереди крыла, что могло быть связано со стремлением повысить грузоподъемность, передает РИА Новости.
Пострадавшие
Как сообщил Собянин, никто из жителей Москвы серьезно не пострадал — по последним данным, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Экстренные службы и несколько бригад скорой помощи продолжают работать на месте, добавил мэр.
«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — написал Собянин в Telegram-канале.
В пресс-службе Домодедово сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме — БПЛА в районе аэродрома не зафиксировано. Информацию подтвердили и в Росавиации, подчеркнув, что аэропортовые службы и авиадиспетчеры Москвы и Московской области осуществляют работу «без особенностей».