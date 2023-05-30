Жителя Владимирской области ограничили в родительских правах из-за употребления накротиков

В ходе судебных заседаний отец девочки обвинения отрицал и утверждал, что требования женщины являются необоснованными. Но суд принял во внимание выводы судебно-психиатрической экспертизы. Исследования показали, что отец ребенка действительно активно употребляет тяжелые наркотики, в связи с чем может быть потенциально опасным для маленького ребенка. В результате суд поддержал требования прокурора и ограничил наркомана в родительских правах, сообщили в пресс-службе ведомства.