Бывший вице-губернатор Петербурга Козырев лишился прав после пьяной езды на Bentley

Бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева лишили прав после езды в пьяном виде и побега от полиции, сообщает MK.ru.
Инцидент произошел в январе 2023 года. Бывший глава города сбежал, когда на него составляли протокол сотрудники ГИБДД за лихачество на дороге.
Полицейские задержали нарушителя спустя несколько часов в охотничьем домике под Выборгом. Он оказал сопротивление, за что получил арест на пять суток.
Козырев остался без водительских прав, а также получил штраф за опасное вождение.