Властям США может надоесть игрушка под названием Украина. Такое предположение сделал бывший премьер страны Николай Азаров.
Экс-глава правительства объяснил, во что президент Украины Владимир Зеленский превратил подконтрольное ему государство. Сейчас страна выглядит как Афганистан, рассказал Азаров.
«В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан. На радость англосаксам и оборонным концернам», — написал Азаров в соцсетях.
Ранее экономист Михаил Хазин спрогнозировал исчезновение Зеленского на фоне проблем с госдолгом США. Американские власти сейчас вынуждены сделать выбор, от которого будет зависеть сохранение их статуса на мировой арене.