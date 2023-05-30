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Экс-первая ракетка мира Джокович поддержал косовских сербов на «Ролан Гаррос»

Спорт
Экс-первая ракетка мира Джокович поддержал косовских сербов на «Ролан Гаррос»

Бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович поддержал косовских сербов на Открытом чемпионате Франции.

Серб Новак Джокович накануне одержал победу над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в пользу экс-первой ракетки мира. После завершения матча Джокович оставил политическое послание в поддержку косовских сербов на камере.

«Косово — сердце Сербии. Остановите насилие», — написал Джокович.

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 28 мая по 11 июня. Российские теннисисты выступают на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе. Запрет на использование государственной символики связан с проведением СВО на Украине.

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