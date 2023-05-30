Экс-первая ракетка мира Джокович поддержал косовских сербов на «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович накануне одержал победу над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в пользу экс-первой ракетки мира. После завершения матча Джокович оставил политическое послание в поддержку косовских сербов на камере.