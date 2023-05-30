МО РФ озвучило подробности атаки беспилотников по объектам в Москве

Минобороны РФ озвучило подробности новой террористической атаки киевского режима на Москву. По данным ведомства, 30 мая ВСУ задействовали восемь беспилотников для ударов по объектам в российской столице.
В МО уточнили, что ни одному летательному аппарату не удалось достичь цели. Пять БПЛА были сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье. Оставшиеся дроны сошли с курса из-за работы средств РЭБ.
Напомним, что атака была произведена ранним утром. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно никто не пострадал.