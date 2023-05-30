Уроженка России и сотрудники спецслужб погибли при крушении яхты в Италии

Уроженка России оказалась одной из жертв крушения моторной яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре, сообщают местные СМИ.
Установлено, что 50-летняя женщина была женой капитана судна и давно жила в провинции Варезе. Они часто выходил в плавание.
При крушении яхты погибли также два сотрудника итальянских спецслужб и гражданин Израиля. Судно пошло ко дну у берегов селения Лизанца. Всего на борту было 25 человек.
Большинство пассажиров смогли сами выбраться на берег, некоторым помогли спасатели. Прокуратура начала расследование трагедии.