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Уроженка России и сотрудники спецслужб погибли при крушении яхты в Италии

Происшествия
Уроженка России и сотрудники спецслужб погибли при крушении яхты в Италии

Уроженка России оказалась одной из жертв крушения моторной яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре, сообщают местные СМИ.

Установлено, что 50-летняя женщина была женой капитана судна и давно жила в провинции Варезе. Они часто выходил в плавание.

При крушении яхты погибли также два сотрудника итальянских спецслужб и гражданин Израиля. Судно пошло ко дну у берегов селения Лизанца. Всего на борту было 25 человек.

Большинство пассажиров смогли сами выбраться на берег, некоторым помогли спасатели. Прокуратура начала расследование трагедии.

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