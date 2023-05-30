Хазин предрек Зеленскому «исчезновение» из-за неожиданного решения США

По словам эксперта, Соединенные Штаты могут выбрать отказ от ставки на Европу в пользу сдерживания Китая. Такой сценарий является негативным для самого Зеленского и его киевского режима. Украинский президент может просто исчезнуть, а контрнаступление ВСУ останется на уровне фантазий. Не исключено, что власти США уже предупредили Зеленского о своем решении.