Хазин предрек Зеленскому «исчезновение» из-за неожиданного решения США

Украинский президент Владимир Зеленский может внезапно «исчезнуть» из-за американского геополитического выбора, который ставит под угрозу контрнаступление ВСУ, заявил экономист Михаил Хазин.
По словам эксперта, Соединенные Штаты могут выбрать отказ от ставки на Европу в пользу сдерживания Китая. Такой сценарий является негативным для самого Зеленского и его киевского режима. Украинский президент может просто исчезнуть, а контрнаступление ВСУ останется на уровне фантазий. Не исключено, что власти США уже предупредили Зеленского о своем решении.
«Я не исключаю, что в этой ситуации может и Зеленский неожиданно исчезнуть. Я не исключаю, что визит Зеленского в США может быть частью этой линии – ему должны были сказать: "Парень, все"», — подчеркнул экономист Хазин в эфире передачи телеведущего Владимира Соловьева.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления Киева. По его словам, украинские власти уже решили, куда дальше будут двигаться подразделения ВСУ, передает телеканал «360».