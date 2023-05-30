Марочко: под Харьковом разворачиваются подразделения иностранных наемников

Подразделения ВСУ, состоящие из иностранных наемников, разворачиваются в окрестностях Харькова. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, большинство иностранных военных, прибывших в Харьковскую область, разговаривают на английском и польском языках, однако также слышна испанская, немецкая и французская речь.
«В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — сказал Марочко.
Ранее представители Минобороны РФ заявили, что в составе ВСУ действуют порядка 2500 иностранных наемников.