Губернатор Московской области высказался о нападении дронов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев официально прокомментировал нападение дронов на столицу. Местные жители утром 30 мая могли услышать звуки взрывов, которые раздались во время работы российской системы противовоздушной обороны.
На подлете к городу были ликвидированы несколько дронов, обратил внимание Воробьев. Губернатор Московской области призвал граждан сохранять спокойствие. Сотрудники всех экстренных служб, по его словам, уже работают.
Мэр Москвы Сергей Собянин также прокомментировал атаку беспилотников. В результате происшествия оказались повреждены несколько зданий. Среди жителей, по предварительной информации, никто серьезно не пострадал.