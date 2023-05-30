SHOT: четыре беспилотника ликвидированы на подлете к Москве

Четыре беспилотника были ликвидированы на подлете к Москве со стороны юго-запада. Средства противовоздушной обороны продолжают отбивать нападение, говорится в сообщении Telegram-канала «SHOT».
В российской столице уже произошло три происшествия с участием дронов. Первый беспилотник, по предварительной информации, врезался в жилой многоэтажный дом на улице Атласова в Новой Москве.
Второй БПЛА влетел в квартиру на 16-м этаже здания на Профсоюзной улице в столице. Третий дрон рухнул на Ленинском проспекте в Москве. Жители Красногорска и Одинцова сообщили о взрывах.