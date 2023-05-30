С Новым Годом!

Украинские боевики совершили 20 залпов из РСЗО по Петровскому району Донецка

Происшествия
Украинские боевики совершили 20 залпов из РСЗО по Петровскому району Донецка

Украинские военные утром совершили 20 залпов из РСЗО по Петровскому району Донецка. Информацию о происшествии предоставило представительство ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, обстрел города произошел в 06:10. Под огонь также попало село Кураховка. По меньшей мере киевский режим выпустил 20 боеприпасов из систем залпового огня.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в украинской столице. Они возникли после серии взрывов на территории города. Также было повреждено промышленное предприятие.

#обстрел #донецк #всу