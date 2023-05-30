Украинские боевики совершили 20 залпов из РСЗО по Петровскому району Донецка

Украинские военные утром совершили 20 залпов из РСЗО по Петровскому району Донецка. Информацию о происшествии предоставило представительство ДНР в СЦКК.
По данным ведомства, обстрел города произошел в 06:10. Под огонь также попало село Кураховка. По меньшей мере киевский режим выпустил 20 боеприпасов из систем залпового огня.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в украинской столице. Они возникли после серии взрывов на территории города. Также было повреждено промышленное предприятие.