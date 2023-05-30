РИА Новости: за военными объектами ВСУ будет следить новый российский спутник

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569», выведенный на орбиту, будет проводить разведку военных объектов ВСУ дважды в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника агентства, новый спутник, выведенный на орбиту в субботу, 27 мая, за сутки будет два раза пролетать над территорией Украины, что позволит делать снимки в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.
Спутник способен работать вне зависимости от времени суток и погодных условий. Он будет сообщать информацию о местах сосредоточения противника, переброске войск и возведении новых фортификационных сооружений.