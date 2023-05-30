Воздушные удары привели к возникновению трех пожаров в Киеве

Сведения об ударах начали появляться в районе 02:30 после объявления воздушной тревоги. Взрывы фиксировались вплоть до 04:30 утра. По данным властей, в городе возникли по меньшей мере три пожара в разных частях города. Также было повреждено одно из промышленных предприятий.