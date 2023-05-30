Воздушные удары привели к возникновению трех пожаров в Киеве

Ночью в Киеве были слышны многочисленные разрывы, в трех районах украинской столицы произошли возгорания. Об инциденте сообщили мэр города Виталий Кличко, а также местная администрация.
Сведения об ударах начали появляться в районе 02:30 после объявления воздушной тревоги. Взрывы фиксировались вплоть до 04:30 утра. По данным властей, в городе возникли по меньшей мере три пожара в разных частях города. Также было повреждено одно из промышленных предприятий.
Кроме Киева, сирены воздушной тревоги работали еще в пяти регионах страны. На данный момент опасность ударов сохраняется в Житомирской и Киевской областях.