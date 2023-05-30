«Коммерсант»: обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева признан дееспособным

Молодой человек ранее не раз привлекался к уголовной ответственности. Диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения» ему поставили в 2016 году. Пронского направляли на принудительное лечение, но уже имевшего II группу инвалидности молодого человека в 2021 году перевели под наблюдение психиатра и на амбулаторное лечение. Позже мужчина стал фигурантом дела о хулиганстве, но суд тогда ограничился домашним арестом.