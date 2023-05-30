«Коммерсант»: обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева признан дееспособным

Один из обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и других терактов Андрей Пронский признан дееспособным. Мужчина ранее лечился от шизофрении, сообщил со ссылкой на его защитника «Коммерсант».
Адвокат не раскрыл подробности постановки нового диагноза Пронскому. По его словам, теперь материалы в отношении его подзащитного не будут выделены из уголовного дела для принятия мер медицинского характера. По данным газеты, Пронского может ожидать заключение в колонию особого типа для осужденных на пожизненное лишение свободы.
Молодой человек ранее не раз привлекался к уголовной ответственности. Диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения» ему поставили в 2016 году. Пронского направляли на принудительное лечение, но уже имевшего II группу инвалидности молодого человека в 2021 году перевели под наблюдение психиатра и на амбулаторное лечение. Позже мужчина стал фигурантом дела о хулиганстве, но суд тогда ограничился домашним арестом.
В 2022 году стало известно о попытке покушения на Владимира Соловьева, которую пресекли сотрудники ФСБ. Заказчиком несостоявшегося преступления назвали Службу безопасности Украины (СБУ).