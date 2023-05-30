«Попивают чай и разные другие напитки»: Пригожин рассказал о подготовке бойцов территориальной обороны в Белгородской области

Предприниматель обратил внимание, что те, кто действительно хочет чему-то научиться, приезжают в Молькино, где их обучают бойцы ЧВК «Вагнер» по 12 часов в день и не одну неделю. Но этого достаточно, только чтобы получить лишь первичные навыки, подчеркнул Пригожин. Поэтому встает вопрос, куда смотрят местные власти.