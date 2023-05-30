«Попивают чай и разные другие напитки»: Пригожин рассказал о подготовке бойцов территориальной обороны в Белгородской области

Власти Белгородской области и Министерство обороны РФ прилагают недостаточно усилий при подготовке ополчения в приграничных регионах. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, обучение территориальной обороны идет из рук вон плохо. Никто не относится к этому делу серьезно. Людей обучают по желанию по нескольку часов в день. Большую часть времени «ополченцы» сидят на скамейках и распивают различные напитки.
«Один из моих сотрудников из Белгородской области, Герой России занимает руководящую должность в ЧВК "Вагнер" посетил один из обучающих центров. Он увидел, что там нет никакой дисциплины, обучение проводится три часа в день там, сколько дней, кто пришел – столько и пришел, и кроме отсутствия дисциплины увидел, что люди сидят на скамеечках на лужайке, попивают чай и разные там другие напитки», – публикует слова Пригожина его пресс-служба.
Предприниматель обратил внимание, что те, кто действительно хочет чему-то научиться, приезжают в Молькино, где их обучают бойцы ЧВК «Вагнер» по 12 часов в день и не одну неделю. Но этого достаточно, только чтобы получить лишь первичные навыки, подчеркнул Пригожин. Поэтому встает вопрос, куда смотрят местные власти.
«Что касается самой Белгородской области, я могу сказать, что еще год назад я поднимал этот вопрос и предлагал организационную помощь. Естественно на абсолютно безвозмездной основе, поскольку Белгородская область – это наш тыл, дорога противника в центр России. Мне было сказано о том, что у них все в порядке, у них есть Министерство обороны, МВД, ФСБ, все, кто необходим, они способны защитить свою территорию», – сказал предприниматель.
По его мнению, ответственные за обучение ополченцев уже получили финансирование из Москвы, а поэтому выполнять свою работу они не спешат. Поэтому за то, что происходит сейчас в приграничных областях, так или иначе ответственность несут местные власти и Минобороны.