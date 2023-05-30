Пользователи Twitter призвали Зеленского прислушаться к советам Эрдогана по России

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов о сотрудничестве с Турцией. Они пригрозили политику революцией.
Ранее Зеленский поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Он заявил о совместной работе двух стран «по укреплению безопасности региона, Европы и мира».
Комментаторы напомнили украинскому президенту, что Турция на стороне России, а Эрдоган является важным и стратегическим союзником Москвы. Они выразили сомнения, что Зеленской получит от турецкого политика хоть какую-то поддержку.
«Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!» — написал один из пользователей.
Участники дискуссии заключили, что Зеленский является преступником, который посылает людей на смерть. Они напомнили гражданам Украины, что их врагом является собственный президент.