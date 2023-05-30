Рогов опроверг сообщение о взрыве в Мелитополе

Сведения о взрыве в Мелитополе Запорожской области, который якобы произошел вечером 29 мая, оказались недостоверными. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В понедельник, 29 мая, примерно в 21:18 по московскому времени, по его словам, в Мелитополе был слышен звук, который похож на взрыв. Рогов написал об этом в личном Telegram-канале.
Экстренные службы и силовые структуры информацию об инциденте в городе и его окрестностях из-за прилета, работы системы противовоздушной обороны или теракта не подтвердили, обратил внимание председатель движения «Мы вместе с Россией». В больницы с минно-взрывными ранения также никто не поступал.