Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Согласно онлайн-карте, около 23:44 по московскому времени была объявлена тревога в Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области и в двух районах Днепропетровской области.