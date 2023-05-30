Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Власти объявили воздушную тревогу в ряде областей Украины. Соответствующие данные отражены на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.
Согласно онлайн-карте, около 23:44 по московскому времени была объявлена тревога в Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области и в двух районах Днепропетровской области.
Ранее воздушную тревогу объявили в столице Украины, а также в Киевской области. Местные жители сообщали о предупреждающих сигналах. Сперва сирены зазвучали в поселениях Киевской области, позже тревогу объявили в Черниговской и Днепропетровской областях.