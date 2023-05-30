Руководитель ЯRUS Иван Добровольский выделил основные плюсы социальной сети

ЯRUS заботится о конфиденциальности своих пользователей и практически не сохраняет чувствительную персональную информацию. Об этом рассказал руководитель соцсети Иван Добровольский в эфире передачи радио Премиум «Персона».
Темой разговора стали преимущества проекта. Добровольский в качестве одного из них отметил простой процесс регистрации на портале. Для этого нужен только номер телефона, который тщательно охраняется специалистами компании. Он подчеркнул, что за всю историю существования проекта не было ни одной утечки данных.
Кроме того, для создателей контента созданы все условия по заработку. Авторам поступает на внутренний счет по пять монет за активность. За просмотры видео также предусмотрены денежные вознаграждения.
Возможность настроить выдачу контента по личным предпочтениям также выделяет ЯRUS на фоне конкурентов. Для этого в приложении созданы «персональные ярусы», разделенные по тематикам постов.