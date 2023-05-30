Руководитель ЯRUS Иван Добровольский выделил основные плюсы социальной сети

Темой разговора стали преимущества проекта. Добровольский в качестве одного из них отметил простой процесс регистрации на портале. Для этого нужен только номер телефона, который тщательно охраняется специалистами компании. Он подчеркнул, что за всю историю существования проекта не было ни одной утечки данных.