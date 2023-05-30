Боррель заявил о «четком желании» России победить в конфликте на Украине

Россия собирается победить в конфликте на Украине и не согласится на переговоры, не выиграв. С таким заявлением на заседании форума Cercle d'Economia в Барселоне выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Дипломат признался, что не испытывает оптимизма относительно событий на Украине летом этого года. У России имеется «четкое желание выиграть», она не пойдет на переговоры, не выиграв, сообщило со ссылкой на заявление Борреля издание Europa Press.
Он подчеркнул необходимость отправки Украине военных материалов и заявил о сожалении в связи с тем, что из-за системы принятия решений в Евросоюзе ушло слишком много времени на то, чтобы сделать необходимое, в том числе отправить Киеву танки Leopard. Украине также пока не передали истребители F16, но это будет сделано, заверил Боррель.