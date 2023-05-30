Байден прокомментировал возможность включения ATACMS в следующий пакет помощи Украине

Белый дом ведет обсуждение возможности поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с прессой.
Журналисты поинтересовались у главы государства, может ли войти данный тип вооружений в следующий пакет военной помощи Украине. Политик не дал четкого ответа, отметив, что этот вопрос находится на рассмотрении.
«Это все еще рассматривается», – сказал Байден.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее также комментировал возможность передачи ракетных комплексов. Он подчеркнул, что американская сторона остается при своем мнении по поводу поставок дальнобойных боеприпасов.