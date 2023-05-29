Два пролета автомобильного моста между селами обрушились в Северной Осетии

Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии, заявило региональное ГУ МЧС. Переправа находится между двумя населенными пунктами Ногир и Михайловское.
Во время инцидента обрушилось около 20-25 метров 100-метрового моста. В результате происшествия никто не пострадал. Сообщение машин между селами не нарушено, поскольку есть альтернативные пути.
Сотрудники экстренных служб и профильных ведомств республики в данный момент находятся на месте инцидента и выясняют причины обрушения объекта. Правоохранители организовали проверку из-за происшествия.