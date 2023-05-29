Демократам разослали инструкции по поддержке решения по госдолгу США

Демократам в американском Конгрессе разослали инструкции, как им нужно высказываться о договоренности президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти по госдолгу. Об этом говорится в статье издания Axios.
По данным СМИ, эти рекомендации призваны лишить возможности «громких» представителей фракции раздувать тему опустошительного дефолта. В документе также утверждается, что он написан с целью защитить американских граждан.
Демократов также обязали говорить о решении повысить госдолг в том ключе, что он якобы «предотвращает худший кризис из возможных». Им также отказано в требовании сократить расходы на «значимые для страны отрасли».